«Закрыли очень серьезную проблему». Военный эксперт — о создании сплошного радиолокационного поля вдоль границ РФ
Военный эксперт Юрий Кнутов обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что вдоль российских границ будет разработано сплошное радиолокационное поле для фиксации пусков крылатых ракет и боевой авиации.
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракетПодробнее
Кнутов объяснил специфику загоризонтных станций типа «Контейнер». Они входят в радиолокационное поле системы предупреждения.
Специалист напомнил, что у обычных РЛС дальность видения составляет от 110 до 130 километров. В свою очередь такие станции, как «Контейнер», дают излучение до ионосферы. Таким образом просвечивается все, что касается угроз со стороны Североатлантического Альянса. В частности, эти станции способны видеть американские истребители F-35, которые изготовлены по технологии стелс.
«Мы закрыли очень серьезную проблему — на расстоянии до двух тысяч километров мы можем видеть все цели», — подчеркнул эксперт.