РФ создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет Подробнее

Кнутов объяснил специфику загоризонтных станций типа «Контейнер». Они входят в радиолокационное поле системы предупреждения.

Специалист напомнил, что у обычных РЛС дальность видения составляет от 110 до 130 километров. В свою очередь такие станции, как «Контейнер», дают излучение до ионосферы. Таким образом просвечивается все, что касается угроз со стороны Североатлантического Альянса. В частности, эти станции способны видеть американские истребители F-35, которые изготовлены по технологии стелс.

«Мы закрыли очень серьезную проблему — на расстоянии до двух тысяч километров мы можем видеть все цели», — подчеркнул эксперт.