Эксклюзив 16 марта 2023, 19:34 Закритический вираж. Оператор американского БПЛА уронил его в Черное море в панике Военный аналитик Онуфриенко: оператор MQ-9 запаниковал и совершил закритический вираж U.S. Department of Defense

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США решили испытать российское воздушное пространство и потеряли дорогой беспилотник. Очевидно, заокеанский оператор запаниковал, совершил закритический вираж — и самолет просто упал. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Этими беспилотниками управляют на самом деле пилоты, которые находятся за „большой лужей“, в штате Невада и Калифорния. И команды на маневрирование запаздывают где-то на полторы секунды. Соответственно, за это время наш истребитель успевает пролететь две-три сотни метров. Неудивительно, что, получив в физиономию керосином и протерев глазки, [он] отреагировал с большим опозданием и погнул винт», — отметил Онуфриенко.

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Военный аналитик предположил, что, скорее всего, оператор запаниковал, совершил закритический вираж, из-за чего самолет просто свалился.

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По мнению Онуфриенко, после падения нескольких беспилотников американцы, может быть, поймут, что лучше поберечь технику стоимостью десятки миллионов долларов.