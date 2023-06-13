Армия 13 июня 2023, 13:19 Законопроект об освобождении мобилизованных от уголовной ответственности внесли в Госдуму Госдума рассмотрит законопроект об освобождении бойцов СВО от уголовной ответственности РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект об особенностях освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности. Совершивших преступления небольшой и средней тяжести после награждения помилуют, сообщил ТАСС.

Законопроект депутатов Павла Крашенинникова, Ирины Панькиной, сенатора Андрея Клишаса зарегистрировали в электронной базе парламента и передали на рассмотрение. Они предложили принять базовый закон, который определит основания для освобождения от уголовной ответственности бойцов-контрактников в период мобилизации, военного положения или в военное время.

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Одно из положений гласит, что мобилизованных участников СВО или заступивших на службу по контракту освободят от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести в случае присуждения госнаграды или после увольнения.

Заключенные присоединились к ЧВК «Вагнер» в качестве добровольцев, участвовали в освобождении Соледара и Артемовска в ДНР. Первая группа таких бойцов, по словам ее основателя бизнесмена Евгения Пригожина, завершила контракт в январе 2023 года. Помилование получили более пяти тысяч человек.