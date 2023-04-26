Армия 26 апреля 2023, 17:02 Закон об участии в миротворческих миссиях всех военных со спецподготовкой одобрили в СФ Совфед одобрил закон об участии в миротворческих миссиях всех военных со спецподготовкой РИА «Новости»

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Закон о праве участия в миротворческих миссиях всех военных со спецподготовкой одобрили в Совете Федерации, сообщил ТАСС. Также документ наделяет президента страны полномочиями по защите России и ее граждан в случае противозаконных решений со стороны иностранных или международных органов.

Действующие нормы предполагают, что в состав миротворческого контингента могут входить только военные, проходящие службу по контракту.

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Закон, который одобрили в Совфеде, предусматривает возможность участия в миротворческой деятельности всех военнослужащих, которые прошли предварительную специальную подготовку.

Авторы поправок указали в пояснительной записке, что инициатива позволит России расширить возможности по привлечению военного персонала для участия в миротворческой деятельности.

Поправку о норме касательно полномочий президента страны поручил подготовить председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания по внесению в законодательство изменений, запрещающих деятельность Международного уголовного суда на российской территории.