26 апреля 2023, 17:02
Закон об участии в миротворческих миссиях всех военных со спецподготовкой одобрили в СФ
Совфед одобрил закон об участии в миротворческих миссиях всех военных со спецподготовкой
Закон о праве участия в миротворческих миссиях всех военных со спецподготовкой одобрили в Совете Федерации, сообщил ТАСС. Также документ наделяет президента страны полномочиями по защите России и ее граждан в случае противозаконных решений со стороны иностранных или международных органов.
Действующие нормы предполагают, что в состав миротворческого контингента могут входить только военные, проходящие службу по контракту.
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Закон, который одобрили в Совфеде, предусматривает возможность участия в миротворческой деятельности всех военнослужащих, которые прошли предварительную специальную подготовку.
Авторы поправок указали в пояснительной записке, что инициатива позволит России расширить возможности по привлечению военного персонала для участия в миротворческой деятельности.
Поправку о норме касательно полномочий президента страны поручил подготовить председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания по внесению в законодательство изменений, запрещающих деятельность Международного уголовного суда на российской территории.
Совет Федерации РФ
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