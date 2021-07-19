Закон о продлении срока службы генералов и маршалов рассмотрят в Госдуме

Российские генералы и маршалы смогут заключить новый контракт для продолжения военной службы до достижения 70 лет. Соответствующий законопроект об увеличении предельного возраста командующими войсками внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Закон предусматривает внесение изменений в редакцию закона «О воинской обязанности и военной службе». На сегодняшний день генералы и маршалы уходят в отставку по достижении 65 лет. Новый контракт увеличивает предельный возраст до 70 лет.

Документ распространяется на военных, имеющих звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими», — говорится в пояснительной записке к документу.

При рассмотрении в Госдуме официальным представителем президента России станет статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.