Закон о присвоении звания ветерана военным в Крыму поддержал Совфед

Звание ветерана хотят присваивать военнослужащим в частях, дислоцированных в Крыму на момент его вхождения в состав РФ.

Как сообщила «Газета.ru», также ветеранами смогут стать уволенные в запас военные, которые проходили военную службу на территории полуострова либо постоянно проживают на нем.

Напомним, Крым стал частью российской территории по итогам референдума на полуострове в 2014 году.