«Заявления из серии блефа». Коротченко усомнился в способности Украины создать угрожающее России оружие

Украина блефует, когда говорит об угрозе России от ракет «Нептун». По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, украинский ОПК не способен создать ничего подобного в ближайшее время.

«Учитывая, что на Украине не было опыта разработки и проектирования радиационной головки самонаведения, а также специализированных высотомеров, данная разработка не может быть реализована в течение 10–15 лет технологически. На пустом месте невозможно создать сложное технологическое изделие», — отметил Коротченко в беседе с «360».

Что касается видео испытаний «Нептуна», то, по словам Коротченко, во-первых, это самые начальные тестирования, а во-вторых, «запустить можно что угодно». Он сравнил запущенные ракеты с самодельными, которые непонятно куда запускаются и куда попадают.

Все эти заявления из серии блефа, украинский ОПК не способен в обозримой перспективе завершить эту разработку Игорь Коротченко.

Коротченко не увидел смысла отвечать за заявления эксперта об угрозе России от «Нептунов», зато он призвал заводить уголовные дела против должностных лиц. Он выразил мнение, что слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о подрыве Крымского моста нужно считать призывом к террористической деятельности. Против него нужно завести уголовное дело и преследовать его, пока он не будет задержан.

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов посчитал, что появление «Нептунов» позволит его стране вести более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. По его мнению, оружие позволит нанести удар по Новороссийску.