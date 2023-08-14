Армия 14 августа 2023, 08:17 Захваченную военными бронетехнику НАТО выставят на форуме «Армия-2023» в Подмосковье РИА «Новости»: на форуме «Армия-2023» покажут трофейную бронетехнику НАТО РИА «Новости»

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В Подмосковье 14 августа откроется форум «Армия-2023». Кроме собственных разработок участники выставят захваченную при проведении спецоперации западную бронетехнику Вооруженных сил Украины, заявил источник РИА «Новости».

«В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал он.

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По словам собеседника агентства, на выставке покажут несколько образцов западной техники, в числе которых — бронемашины.

Международный форум «Армия-2023» пройдет в центре «Патриот Экспо» и на аэродроме Кубинка с 14 по 20 августа. В нем примут участие представители более 40 стран. Рособоронэкспорт покажет военную технику, эффективную для уничтожения западных образцов. РЖД запустит из Москвы в Кубинку дополнительные электрички.