Армия 28 июля 2023, 13:48 Зачисленные в запас до конца 2023 года не попадут под призыв Замглавы Минобороны Панков: достигшие 27-летия в этом году не попадут под призыв в 2024-м РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиян, которых зачислили в запас до окончания 2023 года, не призовут на срочную службу. Об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Панков на заседании Совета Федерации.

Сенаторы одобрили закон об увеличении верхней планки призывного возраста. С 2024 года забирать на срочную службу в армии начнут россиян от 18 до 30 лет. Панков пояснил, что те, кого зачислили в запас до 31 декабря 2023-го включительно, не будут подлежать призыву в следующем году.

Реклама

При первом чтении в Госдуме обсуждалось повышение нижней планки призывного возраста с 18 лет до 21 года, сообщил «Царьград». Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что многие парни хотят пойти служить именно в 18 лет, поэтому от инициативы отказались.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что с принятием нового закона в системе отсрочек от армии ничего не изменилось. Льготы получат все, кто и раньше имел на них право, заверила председатель верхней палаты парламента.