За российскими военными начали следить с помощью умных часов

Часы представили еще в 2016 году. Тогда же, как сообщалось, началось их тестирование в войсках. Спустя два года новинку решили опробовать на частях, дислоцированных в Крыму.

В каждый браслет встроен модуль ГЛОНАСС. По словам Левчука, если караульный вдруг потеряет сознание, то через минуту сигнал об этом поступит на центральный пункт. Также можно оповестить через умные часы других караульных.

Помимо этого часы могут работать и как пейджер — на них можно отправить сообщение. По словам директора компании, канал связи с пунктом управления защищен с помощью динамического кодирования сигналов.

Ранее исполнительный директор «Аргус-Спектра» сравнил устройство с радионяней, с помощью которой начальник караула может отслеживать состояние своих подчиненных.