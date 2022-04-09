«За бой с черной гидрой». Российским десантникам вручили ордена Мужества за операцию на Украине

Российским десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, вручили государственные награды. Ордена Мужества военнослужащим вручил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Видео с церемонии награждения показало Минобороны РФ.

Командующий ВДВ поблагодарил десантников за их отвагу.

«Сегодня мы награждаем настоящих героев нашего времени. Эти награды завоеваны в бою. В бою с этой черной гидрой, которая окутала украинскую землю, наш братский народ», — сказал Сердюков.

Он назвал отличившихся в спецоперации десантников гордостью ВДВ и Вооруженных сил России.

«И мы обязательно победим. У меня в этом нет сомнений, потому что за нами правда. Мы сделаем самое главное — мы разобьем эту гадость и нечисть. И докажем всему миру, что русский солдат, русский офицер, он никогда не надломится», — добавил генерал-полковник.

В церемонии принял участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сказал, что полуторамиллионное население приграничного региона сегодня не просто переживает за солдат, а живет с ними.

«Это переживание, я надеюсь, вы чувствуете все. Мы всегда рядом. То, что зависит от нас, мы всегда делали и будем делать», — заверил Гладков.

Награжденный десантник рассказал, как его подразделение занималось высадкой десанта на аэродром Антонов.

«Личным составом был захвачен аэродром и обеспечено удержание аэродрома до подхода основных сил. Награждение государственной наградой — это общее достижение моих товарищей», — сказал военнослужащий.

Накануне командующий ЗВО Александр Журавлев вручил награды 16 военнослужащим, проявившим стойкость и героизм в ходе специальной операции на Украине.