Армия 10 января 2024, 11:39 «За Белгород!» Украина получила от России удары возмездия Полковник Баранец рассказал об ударах России по военным объектам ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия нанесла мощный ответный удар Украине после того, как ВСУ обстреляли Белгород. Страшная трагедия произошла 30 декабря — украинские боевики выпустили ракеты по центру российского города. Погибли 25 человек, в том числе дети, более 100 жителей получили ранения. Под «удары возмездия» России попали центры принятия решений и военные объекты украинской стороны. Первая волна пришлась на Харьков, написал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец в статье для kp.ru.

«Высокоточный ракетный удар был нанесен по гостиничному комплексу „Харьков Палас“, — в его номерах жили офицеры Главного управления разведки, Минобороны и Генштаба ВСУ», — сообщил полковник.

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Баранец уточнил, что там также находились около 200 иностранных наемников, которых Украина планировал привлечь для проведения террористических рейдов на приграничных территориях. Еще один удар пришелся по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации «Правого сектора»*. Российские военные уничтожили украинское оружие и склады с боеприпасами.

В первый день нового года Россия продолжила наносить удары высокоточным оружием по целям в Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровске и Харькове. Реактивщики в сердцах восклицали: «За Белгород!», написал полковник.

Операция продолжалась несколько дней. К 5 января массированные российские удары истощили возможности украинской ПВО, добавил Баранец.

Сейчас российские войска продолжат работать над тем, чтобы свести к минимуму вероятность обстрелов кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины. Кремль пообещал защитить россиян от обстрелов, подобных атаке на Белгород.

Белгородских школьников на три недели отправят в оздоровительные лагеря семи регионов России. Часть детей 10 января поедут в Воронежскую и Калужскую области. Вмести с ними отправят медиков и работников Министерства образования. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил надежду, что дети получат положительные эмоции от отдыха. После массированного обстрела 30 декабря каникулы в нескольких районах региона продлили.

* Организация признана в РФ экстремистской и запрещена.