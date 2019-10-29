Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии

Российские силовики направлялись на встречу с турецкими коллегами. В какой-то момент рядом с российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от сработавшего безоболочного взрывного устройства.

Сирийские боевики взорвали бомбы на пути российских военных Подробнее

«Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Техника исправна. Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме», — заявил представитель Центра примирения.

Он особо отметил, что попытка неизвестных совершить провокацию не удалась.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что подразделение российской полиции обстреляли на сирийско-турецкой полиции. В Центре примирения назвали эти сообщения не соответствующими действительности.

О перестрелке сообщили курдские СМИ, по их информации ранения получили пять человек. Кроме того, журналисты уточнили, что рядом с группой разорвался снаряд, выпущенный с той стороны, где находились турецкие военные.

Это не первый случай попытки подрыва российской военной полиции в Сирии. В последний раз информация об этом поступала 11 октября, когда в провинции Деръа боевики боевики взорвали сразу две бомбы. Сначала они привели в действие безоболочное взрывное устройство, а после, когда на место прибыли представители сирийских органов безопасности, они взорвали вторую бомбу. Среди россиян никто не пострадал, но двое сирийцев получили травмы.