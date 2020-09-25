Взрыв «огненным валом» показала Россия во время учений «Кавказ-2020»

Военнослужащие Южного военного округа остановили прорыв танков условного противника «огненным валом». Они сделали это в рамках учений «Кавказ-2020» на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Прорыв танков условного противника остановили военнослужащие инженерных войск и подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО. Для этого они использовали прием «огненный вал» - подорвали управляемые фугасные снаряды.

«Заманив танки условного противника в заданный район, военнослужащие провели подрыв огневых фугасов. Искусственно созданная горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления условным противником, а также деморализовало его живую силу», — сказано в сообщении.

В учениях использовали около 70 единиц спец техники. Кроме того, там участвовали свыше 500 военнослужащих инженерно-саперных и огнеметных подразделений. Общая площадь территории полигона, на которой отрабатывались приемы, составила более трех гектаров.