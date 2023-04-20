Армия 20 апреля 2023, 10:01 ТАСС: атомный ракетный крейсер «Петр Великий» может покинуть состав ВМФ Пресс-служба Минобороны

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Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» захотели вывести из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, по крайней мере эта тема обсуждается, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

«Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК „Адмирал Нахимов“ показал, что это очень затратно», — сказал собеседник агентства.

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Однако официальных подтверждений данной информации нет. Крейсер 18 апреля праздновал 25-летие со дня поднятия Андреевского флага.

«Петр Великий» — это флагман Северного флота, он остается единственным боевым надводным атомоходом в российском ВМФ, а также самым крупным действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире. «Петр Великий» относится к проекту 1144.2 (шифр «Орлан», по кодификации НАТО — Kirov Class). У него есть управляемое ракетное вооружение, ядерная энергетическая установка. Главное предназначение корабля — поражение крупных надводных целей, обеспечение комплексной противолодочной и противовоздушной обороны.