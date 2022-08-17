Выступление России на «Танковом биатлоне» в Алабине попало на видео

Российские танкисты на красных боевых машинах показали лучший результат в индивидуальной гонке вторых экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона». Состязание прошло на полигоне Алабино. Телеканал «Звезда» показал заезд.

В соревнованиях участвовали четыре команды. Задача танкистов — быстрее соперников и без штрафных баллов пройти трассу. Первыми на дистанцию вышли киргизы на зеленом танке. На ближайшем боевом рубеже они промахнулись и заработали два штрафных круга.

Следом стартовали россияне на красной боевой машине. По независящим от них причинам пришлось заменить танк, но потери восьми с лишним минут не учли при подведении итогов. Затем выступили команды Китая на зеленом и Белоруссии на желтом танке.

Россия показала лучший результат по времени. Победителя этапа назовут 21 августа после заезда третьих экипажей.

Всего в «Танковом биатлоне» 2022 года участвует 21 команда. По итогам соревнований прошлого года их разбили на два дивизиона.

Россия также вышла в лидеры рейтинга стран — участниц Международных армейских игр «АрМИ-2022». На ее счету 10 золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая.