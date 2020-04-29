Высшие армейские чины станут носить меховые шапки вместо каракулевых

Сейчас шапки из каракуля с козырьком носят генералы, адмиралы и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. Материал для этих головных уборов берут у новорожденных ягнят специальной каракульской породы.

Документ с поправками уже прошел общественное обсуждение. Если его примут, то военные останутся без каракуля и перейдут на меховые шапки. У всех новых головных уборов также будет козырек и золотое шитье.

При этом цвета шапок будут разными. В частности, у военных Воздушно-Космических войск и Воздушно-Десантных войск головные уборы будут синего цвета. У офицеров других родов войск — черного или защитного цветов. Ввести документ в силу планируется в июле 2020 года.