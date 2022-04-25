Задача вертолетов сопровождения при спецоперации на Украине не только прикрывать наземные колонны с воздуха, но и поддерживать военнослужащих психологически, рассказал телеканалу «Звезда» командир одного из вертолетов ВС РФ.

«Моральная поддержка состава, который движется в колонне. Им гораздо спокойней, когда мы ходим сверху. Высоко сижу, далеко гляжу. Мне понятно, я предупреждаю», — рассказал Иван.

Основная роль сопровождения с воздуха — вскрывать боевые позиции готовящихся к атаке на колонну батальонов и немедленно сообщать о них. Если очевидно, что идет явная подготовка к нападению либо оно уже начато, то боевые вертолеты атакуют эту огневую точку, объяснил он.

Министерство обороны РФ уже показывало, как вертолеты Ми-8 сопровождают колонны наземной техники во время специальной операции на Украине. Об особенностях несения службы рассказали также в Военной автоинспекции, которая обеспечивает безопасность при передвижении войск.