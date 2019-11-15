Высадку российского десанта на аэродроме США в Сирии сняли на видео

Военная полиция России взяла под охрану покинутую американцами базу в Сирии Подробнее

На кадрах также видны личные вещи и инвентарь американских военных, которые они оставили в спешке. Также на видео попала инфраструктура военной базы США.

Аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо перешел под контроль армии Сирии. Американцы основали свою военную базу рядом со взлетно-посадочной полосой. Этот аэродром служил военным США гаванью для отправки и приема грузов. В среду, 13 ноября, американские войска ушли с аэродрома.

После этого в окрестности Метраса оперативно перебросили вертолеты ВКС России. Такое решение приняли, чтобы американцы не успели разбомбить аэродром — для военных США это обычная практика. Они стараются уничтожать все свои брошенные базы. Военные полицейские взяли этот стратегически важный объект под свой контроль.