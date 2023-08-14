Армия 14 августа 2023, 12:13 Выпуск бронированной техники в России за год вырос в четыре раза Ростех: выпуск бронированной техники в РФ вырос за год в четыре раза РИА «Новости»

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За год в России серьезно нарастили выпуск бронированной техники, заявил заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. Актуальные данные о темпах производства он привел на пленарном заседании форума «Армия-2023», сообщил ТАСС.

«По бронетехнике по выпуску этой продукции мы за год поднялись в четыре раза», — уточнил Артяков.

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Девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023» начал работу 14 августа. На выставке представят свою продукцию почти 1,5 тысячи участников из России и других стран. У посетителей будет возможность увидеть свыше 28 тысяч экспонатов.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу увеличить объем работы оборонно-промышленного комплекса страны. Он подчеркнул, что количество производимой военной продукции необходимо нарастить, чтобы удовлетворить все потребности Вооруженных сил РФ.