«Выкарабкались из этой ямы»: Ту-160 показал возрождение армии России

Причем американские истребители весят почти в 10 раз меньше.

С профессиональной точки зрения, этот случай можно рассматривать как детскую забаву. Если бы американские летчики знали настоящую скорость российской техники, не стали бы устраивать гонки, чтобы не опозориться. С другой стороны, не стоит придавать большое значение тому случаю, считает Баранец.

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«Да, была попытка, пытались устроить эскорт. Но наши, как говорится, надавили на газ и ушли, утерли им нос. Забавно, что все-таки это истребители, а это бомбардировщики», — отметил он.

По мнению военного обозревателя, та гонка — уникальное событие. Если рассказать об этом профессионалам, они не поверили бы.

Баранец советует не делать стратегических выводов, хотя считает историю саму по себе забавной.

Стоит обратить внимание на следующее: в последние годы военно-авиационная промышленность России шагнула далеко вперед, отметил эксперт. И это при том, что раньше американцы не видели в РФ соперника в этой области. В США полагали, что после развала СССР российская оборонная промышленность не поднимется. По словам военного обозревателя, тем не менее Россия смогла «выкарабкаться из этой ямы и делает самолеты мирового класса».