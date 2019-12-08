Выдержит все: дверь командного пункта РВСН не повредил даже мощный взрыв. Видео

Дверь, о которой идет речь, установлена на входе в бункер РВСН. Он расположен под землей на территории, которая находится под особой охраной.

«Говорят, эти двери — самые мощные в стране, а может быть и во всем мире. Вес каждой — около четырех тонн», —отметил телеведущий Алексей Егоров.

Непосредственно в самом бункере нет возможности проводить такие испытания, поэтому идентичную дверь вмонтировали в специальный портал, который установили на полигоне в Ленинградской области.

Поверх двери заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Она взорвалась с мощностью, которая возникает при настоящем ядерном взрыве. Звук был настолько мощный, что отразился от верхних слоев атмосферы.

Момент взрыва с отдаленной позиции снимал квадрокоптер. На кадрах видно, как появляется яркая вспышка, которая сопровождается вертикальным столбом огня и дыма.

Казалось бы, после такого взрыва от двери должны остаться лишь отдельные фрагменты, однако она с блеском выдерживает испытание. Сохраняется не только геометрия конструкции, но и силовые элементы. Взрыв не смог уничтожить даже петли.