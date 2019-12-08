  • Выдержит все: дверь командного пункта РВСН не повредил даже мощный взрыв. Видео

    08 декабря 2019, 13:01

    Нина Петлинова

    Дверь, которая защищает вход в подземный командный пункт РВСН, выдержала взрыв 200 килограммов тротила. Испытания ее прочности показали в эфире «Военной приемки».

    Дверь, о которой идет речь, установлена на входе в бункер РВСН. Он расположен под землей на территории, которая находится под особой охраной.

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    «Говорят, эти двери — самые мощные в стране, а может быть и во всем мире. Вес каждой — около четырех тонн», —отметил телеведущий Алексей Егоров.

    Непосредственно в самом бункере нет возможности проводить такие испытания, поэтому идентичную дверь вмонтировали в специальный портал, который установили на полигоне в Ленинградской области.

    Поверх двери заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Она взорвалась с мощностью, которая возникает при настоящем ядерном взрыве. Звук был настолько мощный, что отразился от верхних слоев атмосферы.

    Момент взрыва с отдаленной позиции снимал квадрокоптер. На кадрах видно, как появляется яркая вспышка, которая сопровождается вертикальным столбом огня и дыма.

    Казалось бы, после такого взрыва от двери должны остаться лишь отдельные фрагменты, однако она с блеском выдерживает испытание. Сохраняется не только геометрия конструкции, но и силовые элементы. Взрыв не смог уничтожить даже петли.