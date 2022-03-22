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    22 марта 2022, 15:44

    «Выбирайтесь на попутках». Сдавшийся солдат ВСУ пожаловался на наплевательское отношение командиров

    Сдавшийся российским силам украинский военный заявил, что командованию плевать на своих солдат

    Александр Иванов

    Украинский создал, который сдался российским военным, заявил о наплевательском отношении своего командования. По его словам, военнослужащим предложили спасаться собственными силами.

    «Надо свою жизнь спасать, потому что нашей стране и нашему командованию на нас плевать. Мы когда выжили, один из парней, который с нами выполз, начал командованию звонить, на что услышал ответ: „Нас это не ****, выбирайтесь на попутках“», — рассказал он. Его процитировало РИА «Новости».

    Ранее другой сдавшейся россиянам боец ВСУ заявил, что те вели с ним очень достойно. Они предложили еду, воду и в целом были очень вежливы.

    Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что необходимо прекратить геноцид и издевательства над жителями Донбасса. Главными целями операции Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.