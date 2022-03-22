«Выбирайтесь на попутках». Сдавшийся солдат ВСУ пожаловался на наплевательское отношение командиров

Украинский создал, который сдался российским военным, заявил о наплевательском отношении своего командования. По его словам, военнослужащим предложили спасаться собственными силами.

«Надо свою жизнь спасать, потому что нашей стране и нашему командованию на нас плевать. Мы когда выжили, один из парней, который с нами выполз, начал командованию звонить, на что услышал ответ: „Нас это не ****, выбирайтесь на попутках“», — рассказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее другой сдавшейся россиянам боец ВСУ заявил, что те вели с ним очень достойно. Они предложили еду, воду и в целом были очень вежливы.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что необходимо прекратить геноцид и издевательства над жителями Донбасса. Главными целями операции Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.