ВВС США проведут запуск артиллерийских ракет на полигоне армии Эстонии

ВВС США в Европе проведут боевые стрельбы из пусковой установки реактивной системы залпового огня MLRS на эстонском центральном полигоне армии в Тапе в понедельник, 7 августа, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение сил обороны республики.

Уточняется, что стрельбы осуществит 41-я бригада полевой артиллерии ВВС Соединенных Штатов. Помимо прочего, в ходе мероприятия будут показаны упражнения по наводке и прицеливанию, информирует «Газета.ru». Ранее СМИ сообщали, что порядка 70 солдат из первого батальона шестого полка полевой артиллерии 41-й бригады США в период с 1 по 10 сентября проведут учения с военнослужащими первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии.