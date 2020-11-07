Вторую подлодку для ядерных торпед «Посейдон» спустят на воду в 2021 году

По его словам, весной или летом подлодку планируют вывести из эллинга завода «Севмаш», в котором ее строили, «затем начнутся заводские ходовые испытания субмарины».

Первая подлодка-носитель «Белгород» был спущен на воду в апреле 2019 года. Подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск» смогут нести по шесть торпед «Посейдон».

«Посейдон» — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой. Точные характеристики аппарата неизвестны. Источники агентства сообщали, что «Посейдон» сможет нести ядерный заряд мощностью до двух мегатонн.

Впервые о нем рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года. Тогда он отмечал, что беспилотники могут оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой.