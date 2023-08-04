Армия 04 августа 2023, 15:10 Второй волной не пахнет. В Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации Глава комитета ГД по обороне Картаполов: никакой новой мобилизацией в России не пахнет РИА «Новости»

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Проводить новую волну мобилизации в России не собираются. Об этом заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов в комментарии «Газете.Ru».

Депутат заверил, что законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации никак не связан с планами объявить вторую волну. По словам парламентария, поправки подготовили еще осенью 2022 года, когда шла частичная мобилизация.

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Инициатива долго находилась на согласовании, пояснил Картаполов. Правительственная комиссия одобрила законопроект только на днях, отметил глава комитета Госдумы по обороне.

«Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — подчеркнул депутат.

Картаполов сообщил в интервью «Парламентской газете», что ближайшей осенью в Госдуму внесут закон об ужесточении ответственности за уклонение от мобилизации. Авторы инициативы предложили наказывать уклонистов тюремным сроком или штрафом до 500 тысяч рублей.