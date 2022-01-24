Второй российский «Охотник» поднимут в небо в июле — СМИ
РИА «Новости»: Россия начнет испытания второго образца БПЛА «Охотник» в июле
Летные испытания второго образца российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник» с плоским соплом наметили на лето. Об этом со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли сообщило РИА «Новости».
Второй образец «Охотника» запланировали впервые испытать в полете в июле, сообщил источник.
Беспилотник изготовили на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) 14 декабря 2021 года. Новый дрон, в отличие от первого образца, получил плоское сопло. Предполагается, что это усилит его незаметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.
Источники агентства ранее также сообщали, что «Охотник» получил двигатель АЛ-41Ф с убранной форсажной камерой. Это сделало движок короче и позволило вписать его в обводы фюзеляжа. Первый образец «Охотника» оснастили таким же двигателем, но из-за форсажной камеры его длина не позволяла установить плоское сопло, поскольку оно выступало за границы корпуса аппарата.
БПЛА С-70 «Охотник» разработали инженеры ОКБ Сухого. Первый полет дрона состоялся в августе 2019 года.
Ранее также появилось видео с российским беспилотником «Орион», уничтожающим воздушную цель управляемым ракетным снарядом.