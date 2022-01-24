Летные испытания второго образца российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник» с плоским соплом наметили на лето. Об этом со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли сообщило РИА «Новости».

Второй образец «Охотника» запланировали впервые испытать в полете в июле, сообщил источник.

Беспилотник изготовили на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) 14 декабря 2021 года. Новый дрон, в отличие от первого образца, получил плоское сопло. Предполагается, что это усилит его незаметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Источники агентства ранее также сообщали, что «Охотник» получил двигатель АЛ-41Ф с убранной форсажной камерой. Это сделало движок короче и позволило вписать его в обводы фюзеляжа. Первый образец «Охотника» оснастили таким же двигателем, но из-за форсажной камеры его длина не позволяла установить плоское сопло, поскольку оно выступало за границы корпуса аппарата.

БПЛА С-70 «Охотник» разработали инженеры ОКБ Сухого. Первый полет дрона состоялся в августе 2019 года.

Ранее также появилось видео с российским беспилотником «Орион», уничтожающим воздушную цель управляемым ракетным снарядом.