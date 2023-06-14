Армия 14 июня 2023, 09:09 ВСУ закупили форму российских силовиков для постановки на Херсонском направлении ВСУ устроят провокации на Херсонском направлении с 700 комплектами формы силовиков России РИА «Новости»

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Украинские войска начали подготовку провокации на Херсонском направлении. Они закупили через подставные фирмы около 700 комплектов формы российских силовиков, сообщил ТАСС.

«По всей видимости, скоро стоит ожидать провокации, направленные против российских военных», — предупредил журналистов представитель силовых структур.

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Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении закупили через подставные юрлица порядка 700 комплектов формы российских силовиков. Собеседник агентства предположил, что она нужна военным для провокации — постановочной съемки уничтожения или взятия в плен, организации теракта или расстрела мирных жителей. Цель таких акций — очернить Россию и вызвать панику среди гражданских.

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что ВСУ могут устроить провокации в Калининградской области. Для этого они привлекут частные военные компании из стран НАТО, предположил он.