ВСУ за сутки потеряли более 30 единиц бронетехники и около 200 боевиков

Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили 22 военных объекта ВСУ, Украина потеряла более 30 единиц бронетехники и около 200 боевиков, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В районах Ильичевки и Краматорска ВКС РФ уничтожили три склада вооружения, техники и боеприпасов. В районе Новой Дмитровки российская армия поразила зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и три радиолокационные станции.

«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего», — сказано в отчете Минобороны.

Также были уничтожены три ЗРК «Бук-М1» и ЗРК «Тор», добавили в ведомстве. Нанесен удар высокоточными ракетами по логистическому терминалу в районе Одессы. На этом складе хранилась крупная партия вооружения, поступившая от США и европейских стран.