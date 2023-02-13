Армия 13 февраля 2023, 09:19 ВСУ увеличили группировку на Купянском направлении Экс-офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о сосредоточении ВСУ на Купянском направлении Официальный сайт президента Украины

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Украинская армия перебрасывает живую силу и технику на Купянское направление, чтобы сдержать наступление российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«На Купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику», -— указал он.

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Экс-офицер НМ ЛНР уточнил, что переброску дополнительных сил ВСУ зафиксировали в районах населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое. По его словам, цель перегруппировки войск — сдерживание натиска подразделений ВС России.

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Марочко подчеркнул, что на Купянское направление прибывают не только неподготовленные мобилизованные, но и регулярные войска с западной военной техникой и оружием. Он особо отметил переброску новых американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Три дня назад Марочко рассказал, что англоговорящих наемников заметили в городе Часов Яр под Артемовском.