13 февраля 2023, 09:19
ВСУ увеличили группировку на Купянском направлении
Экс-офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о сосредоточении ВСУ на Купянском направлении
Украинская армия перебрасывает живую силу и технику на Купянское направление, чтобы сдержать наступление российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
«На Купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику», -— указал он.
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Экс-офицер НМ ЛНР уточнил, что переброску дополнительных сил ВСУ зафиксировали в районах населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое. По его словам, цель перегруппировки войск — сдерживание натиска подразделений ВС России.
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Марочко подчеркнул, что на Купянское направление прибывают не только неподготовленные мобилизованные, но и регулярные войска с западной военной техникой и оружием. Он особо отметил переброску новых американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Три дня назад Марочко рассказал, что англоговорящих наемников заметили в городе Часов Яр под Артемовском.
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