ВСУ ударили по мирным жителям одного из сел в Запорожской области

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным жителям села Пологи в Запорожской области. Об этом написал ТАСС.

«Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооруженных сил Украины, нанеся удар по селу Пологи, находящемуся на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, удар нанесли, предположительно, реактивной системой залпового огня по частным домам, где находились люди.

Сооружения сильно пострадали, некоторые не удастся восстановить. Пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с множественными осколочными ранениями лица.

Рано утром 19 апреля появилась информация, что украинские силы обстреляли село в Белгородской области. Речь идет о населенном пункте Головчино.