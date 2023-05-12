Армия 12 мая 2023, 10:23 ВСУ сосредоточились на диверсионно-террористических атаках по объектам ЧФ и инфраструктуре Крыма Командующий ЧФ Соколов: ВСУ сосредоточили усилия на атаках по Черноморскому флоту и Крыму РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили усилия, чтобы устраивать диверсионно-террористические атаки по объектам Черноморского флота (ЧФ) и инфраструктуры Крыма. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

«В сложившейся обстановке противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и гражданской инфраструктуры на территории Крыма», — отметил вице-адмирал.

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Соколов заявил, что в связи с действиями ВСУ силы и войска ЧФ прикрывают пункты базирования, важные военные объекты и объекты инфраструктуры Крыма от атак воздушных и морских дронов-камикадзе. Кроме того, флот обеспечивает защиту от диверсионных групп противника и устраняет минную опасность, обратил внимание командующий.

Вице-адмирал добавил, что силы и войска Черноморского флота непосредственно участвуют в спецоперации. Корабли и морская авиация, морские пехотинцы и подразделения береговых войск ЧФ выполняют боевые и специальные задачи с первых часов СВО, подчеркнул Соколов.

Командующий ЧФ также сообщил в интервью, что российские корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», поразили более 180 важных объектов на территории Украины с начала спецоперации. Удары наносили в том числе по радиолокационным станциям в составе систем ПВО ВСУ.