Минобороны: ВСУ готовит провокацию, как в Краматорске
Минобороны: ВСУ готовят удар ракетой по вокзалу города Лозовая во время скопления людей
Украинские военные готовятся нанести ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Лозовая во время скопления там Беженцев. Таким способом они хотят повторить провокацию в Краматорске с последующим обвинением российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что по поступившей информации, ракетный удар при помощи комплекса «Точка-У» нанесет дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ.
«Для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным Силам России и формированиям Донецкой Народной Республики территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка», — заявил Мизинцев.
Генерал-полковник напомнил, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами.
Мизинцев добавил, что Минобороны России заблаговременно предупреждает, что не имеет никакого отношения к готовящейся серии преступлений киевского режима. Власти Украины в очередной раз показали, что безразлично относятся к судьбе своих граждан и игнорируют нормы морали и международного гуманитарного права.
Сегодня российские силы ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС. Сооружение обеспечивает электричеством всю Херсонскую область и снабжает водой южные районы Украины и север Крыма.
Утром дивизион украинских войск запустил в гидроэлектростанцию две ракеты «Точка — У», которые успешно перехватили российские ПВО. Осколок одной из ракет упал в городе Новая Каховка. Ранение получили женщина и ребенок. Несколько домов и детский сад получили повреждение. В случае попадания ракет в плотину ГЭС под воду могли уйти сразу несколько городов и сел.
Ракеты «Точка-У» ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска на прошлой неделе. Погибли не менее 50 человек, более 100 получили ранения. На станции собрались жители, готовившиеся к эвакуации города.
По данным Минобороны, пуск ракет провели с территории подконтрольной Вооруженным силам Украины. Эту информацию подтвердили западных изданий, зафиксировавший серийный номер запущенного снаряда. Выяснилось, что ракеты этой серии ВСУ использовали для обстрела Донбасса в 2015 году.