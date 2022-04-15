Минобороны: ВСУ готовит провокацию, как в Краматорске

Украинские военные готовятся нанести ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Лозовая во время скопления там Беженцев. Таким способом они хотят повторить провокацию в Краматорске с последующим обвинением российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что по поступившей информации, ракетный удар при помощи комплекса «Точка-У» нанесет дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ.

«Для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным Силам России и формированиям Донецкой Народной Республики территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник напомнил, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами.

Мизинцев добавил, что Минобороны России заблаговременно предупреждает, что не имеет никакого отношения к готовящейся серии преступлений киевского режима. Власти Украины в очередной раз показали, что безразлично относятся к судьбе своих граждан и игнорируют нормы морали и международного гуманитарного права.

Сегодня российские силы ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС. Сооружение обеспечивает электричеством всю Херсонскую область и снабжает водой южные районы Украины и север Крыма.

Утром дивизион украинских войск запустил в гидроэлектростанцию две ракеты «Точка — У», которые успешно перехватили российские ПВО. Осколок одной из ракет упал в городе Новая Каховка. Ранение получили женщина и ребенок. Несколько домов и детский сад получили повреждение. В случае попадания ракет в плотину ГЭС под воду могли уйти сразу несколько городов и сел.

Ракеты «Точка-У» ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска на прошлой неделе. Погибли не менее 50 человек, более 100 получили ранения. На станции собрались жители, готовившиеся к эвакуации города.

По данным Минобороны, пуск ракет провели с территории подконтрольной Вооруженным силам Украины. Эту информацию подтвердили западных изданий, зафиксировавший серийный номер запущенного снаряда. Выяснилось, что ракеты этой серии ВСУ использовали для обстрела Донбасса в 2015 году.