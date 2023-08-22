Армия 22 августа 2023, 09:55 ВСУ решили увеличить дальность БПЛА на Краснолиманском направлении при помощи ретрансляторов Офицер Марочко: ВСУ применили мобильные ретрансляторы для большей дальности БПЛА Соцсети

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Украинские войска перевезли на Краснолиманское направление автомобили с ретрансляторами для защиты беспилотников и увеличения дальности их полета. Специальные комплексы заметили на участке от Сватова до Северска, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении выявлено появление мобильных ретрансляторов, действующих в интересах беспилотной авиации противника», — заявил он.

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Мобильные ретрансляторы на базе автомобильной техники пригнали на участок от юго-запада Сватова до Северска. Андрей Марочко объяснил, что такие комплексы в разных режимах способны увеличивать дальность полетов БПЛА и противостоять средствам радиоэлектронной борьбы. Российские специалисты вычислили принципы, по которым работало это оборудование, например, дублирование сигнала или кодировка с разложением на разные частоты.

Вооруженные силы Украины на Купянском направлении попытались сымитировать подготовку к боевым действиям и ввести разведчиков в заблуждение. Они обустроили ложные позиции, расставили муляжи артиллерийской и бронетехники, пустили по разным населенным пунктам одни и те же колонны.