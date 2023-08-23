23 августа 2023, 09:48
ВСУ проводили значительную часть военных переговоров на иностранном языке
РИА «Новости»: около 10% военных переговоров ВСУ велись на иностранных языках
Радиоперехваты переговоров ВСУ на Запорожском направлении показали, что часть из них проводилась на иностранном языке. Об этом заявил военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки Вооруженных сил России в беседе с «РИА Новости».
Около 10% перехваченных переговоров велись на различных иностранных языках.
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«Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия. В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% — это представители западных стран», — указал специалист.
Он отметил, что иностранные военные проводили на Украине инструкторскую деятельность. На Запорожском направлении специалисты выявили особенно большой процент польской речи.
«На нашем направлении доминирует польская речь, поляки — военнослужащие, которые не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск», — заявил военный.
ВС России 23 августа уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ. Они остановили эвакуацию поврежденной техники и пресекли ротацию войск.
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