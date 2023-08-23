Армия 23 августа 2023, 09:48 ВСУ проводили значительную часть военных переговоров на иностранном языке РИА «Новости»: около 10% военных переговоров ВСУ велись на иностранных языках Официальный сайт президента Украины

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Радиоперехваты переговоров ВСУ на Запорожском направлении показали, что часть из них проводилась на иностранном языке. Об этом заявил военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки Вооруженных сил России в беседе с «РИА Новости».

Около 10% перехваченных переговоров велись на различных иностранных языках.

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«Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия. В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% — это представители западных стран», — указал специалист.

Он отметил, что иностранные военные проводили на Украине инструкторскую деятельность. На Запорожском направлении специалисты выявили особенно большой процент польской речи.

«На нашем направлении доминирует польская речь, поляки — военнослужащие, которые не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск», — заявил военный.

ВС России 23 августа уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ. Они остановили эвакуацию поврежденной техники и пресекли ротацию войск.