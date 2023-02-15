Армия 15 февраля 2023, 08:39 ВСУ прикрылись машинами скорой помощи для переброски резервов на Угледарское направление Советник главы ДНР Гагин: ВСУ используют машины скорой помощи для подвоза резервов РИА «Новости»

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Украинские военные притворились медиками, чтобы переправить на Угледарское направление резервы и боекомплекты. Они приехали на машинах скорой помощи, рассказал ТАСС советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«На Угледарском направлении противник использует машины скорой помощи для подвоза боевых групп и боекомплекта», — сказал он.

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Такую же уловку Вооруженные силы Украины применяли в Мариуполе и в Волновахе. По словам Яна Гагина, в случае поломки машины бросали прямо в поле или месте своей дислокации.

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Он также рассказал, что украинские военные расстреляли под Угледаром группу настоящих медиков, которые ехали, чтобы эвакуировать раненых. Ян Гагин уверен, что удар нанесли не по ошибке, потому что огонь корректировали при помощи беспилотника, а на машине скорой помощи видели опознавательные знаки. Советник врио главы ДНР уличил ВСУ в нарушении международных конвенций.