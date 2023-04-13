Армия 13 апреля 2023, 15:05 ВСУ потеряли за сутки более 55 солдат на трех направлениях Минобороны: ВСУ лишились более полусотни военнослужащих за сутки на трех направлениях РИА «Новости»

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ВС России уничтожили более полусотни украинских боевиков на Купянском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары по позициям противника на Купянском направлении нанесли авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы Западной группировки войск. Кроме живой силы ВСУ потеряли технику: два автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздику».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях удары нанесла оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировки войск «Восток».

«На данных направлениях уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица „Мста-Б“», — уточнили в военном ведомстве.

Российские бойцы разбили противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Верхняя Терса и Омельник в Запорожской области.

Днем ранее украинская армия лишилась на Херсонском направлении трех бронемашин, автомобилей и бойцов.