Армия 25 августа 2023, 15:03 ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 125 бойцов Минобороны: ВС РФ уничтожили на Южно-Донецком направлении до 125 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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ВС России за сутки уничтожили на Южнодонецком направлении до 125 украинских боевиков и боевую технику, в том числе САУ Krab. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что российская армия отразила атаку противника в районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики.

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«Уничтожены до 125 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы „Мста-Б“ и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ», — сообщили в МО.

ВС России пресекли также деятельность ДРГ морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Ранее представитель Минобороны заявил об атаках украинской армии по трем направлениям. Конашенков подробно рассказал о ситуации на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.