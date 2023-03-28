Армия 28 марта 2023, 08:15 ВСУ потеряли на Авдеевском направлении две контрбатарейные РЛС производства США Группировка войск «Юг» уничтожила две американские РЛС на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Юг» уничтожила две украинские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 производства США на Авдеевском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — сообщил Бигма.

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Кроме того, расчет гаубиц «Мста-Б» в районе населенного пункта Новобахмутовка разбил огневую позицию и миномет с расчетом украинских боевиков.

Одновременно на Донецком направлении российские солдаты уничтожили группу ВСУ до десяти человек и две единицы артиллерийского оружия.

Ранее российские войска на Северском направлении уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab вместе с расчетом и украинскую гаубицу Д-20.