Армия 19 декабря 2023, 10:08 ВСУ попытались в районе Купянска скопировать линию обороны российской армии Офицер Марочко: ВСУ скопировали оборонительную линию войск России РИА «Новости»

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На Купянском направлении украинские войска пытались обустроить такую же линию обороны, как у ВС РФ. Они расставили «зубы дракона» и минные заграждения, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С большой долей вероятности можно говорить, что украинское командование пытается перенять успешный опыт обороны ВС России», — сказал он.

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Военные заметили в окрестностях Купянска украинские грузовики с железобетонными конструкциями в форме тетраэдра, так называемыми «зубами дракона». Андрей Марочко сообщил, что российские войска расставили такие вдоль всей линии боевого соприкосновения.

К северо-западу от Синьковки обнаружили инженерные работы. Вооруженные силы Украины, по словам офицера, пытались расставить минные заграждения.

Надежные и нестандартно расположенные оборонительные укрепления стали главной помехой контрнаступлению ВСУ, заявляли западные журналисты. С их помощью на Запорожском направлении за одну ночь остановили четыре колонны украинских танков.