19 декабря 2023, 10:08
ВСУ попытались в районе Купянска скопировать линию обороны российской армии
Офицер Марочко: ВСУ скопировали оборонительную линию войск России
На Купянском направлении украинские войска пытались обустроить такую же линию обороны, как у ВС РФ. Они расставили «зубы дракона» и минные заграждения, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С большой долей вероятности можно говорить, что украинское командование пытается перенять успешный опыт обороны ВС России», — сказал он.
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Военные заметили в окрестностях Купянска украинские грузовики с железобетонными конструкциями в форме тетраэдра, так называемыми «зубами дракона». Андрей Марочко сообщил, что российские войска расставили такие вдоль всей линии боевого соприкосновения.
К северо-западу от Синьковки обнаружили инженерные работы. Вооруженные силы Украины, по словам офицера, пытались расставить минные заграждения.
Надежные и нестандартно расположенные оборонительные укрепления стали главной помехой контрнаступлению ВСУ, заявляли западные журналисты. С их помощью на Запорожском направлении за одну ночь остановили четыре колонны украинских танков.
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