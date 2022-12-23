Армия 23 декабря 2022, 15:21 ВСУ понесли большие потери при зачистке Соледара бойцами «Ахмата» Глава Чечни Кадыров сообщил о существенных потерях ВСУ благодаря бойцам спецназа «Ахмат» РИА «Новости»

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Бойцы «Ахмата» проводят зачистку Соледара от бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом 23 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бойцы «Ахмата» плотным огнем из гранатометов накрывают позиции противника, который несет серьезные потери. Регулярные успехи в боях воодушевляют чеченских бойцов.

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«В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», — сказал Кадыров.

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Чеченский лидер подчеркнул, что искренне радуется за успехи бойцов и желает им скорейшей победы.

В четверг, 22 декабря, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что все участки фронта в Луганской Народной Республике стабилизировались.

Ранее он говорил о том, что украинские военные не хотят воевать в районе населенных пунктов Соледар и Артемовск в Донецкой Народной Республики. В распоряжении российских сил есть кадры, которые доказывают факты убийства солдат ВСУ за отказ выполнять приказ о ведении боевых действий.