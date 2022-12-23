23 декабря 2022, 15:21
ВСУ понесли большие потери при зачистке Соледара бойцами «Ахмата»
Глава Чечни Кадыров сообщил о существенных потерях ВСУ благодаря бойцам спецназа «Ахмат»
Бойцы «Ахмата» проводят зачистку Соледара от бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом 23 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы «Ахмата» плотным огнем из гранатометов накрывают позиции противника, который несет серьезные потери. Регулярные успехи в боях воодушевляют чеченских бойцов.
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«В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», — сказал Кадыров.
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Чеченский лидер подчеркнул, что искренне радуется за успехи бойцов и желает им скорейшей победы.
В четверг, 22 декабря, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что все участки фронта в Луганской Народной Республике стабилизировались.
Ранее он говорил о том, что украинские военные не хотят воевать в районе населенных пунктов Соледар и Артемовск в Донецкой Народной Республики. В распоряжении российских сил есть кадры, которые доказывают факты убийства солдат ВСУ за отказ выполнять приказ о ведении боевых действий.
Рамзан Кадыров
ВСУ
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