Армия 02 февраля 2023, 09:25 ВСУ перебросили дополнительные силы к селу Стельмаховка Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ перебросили к Стельмаховке солдат и технику РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины решило восполнить потери под селом Стельмаховка в Луганской Народной Республике, перебросило туда солдат и военную технику. Новые данные разведки раскрыл ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники», — сказал он.

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Несмотря на пополнение, общая численность группировки в этом районе, по словам Андрея Марочко, не изменилась. Украинские войска понесли большие санитарные и невосполнимые потери, и новобранцы просто заменили прежних бойцов.

Удар по подразделениям ВСУ под Стельмаховкой нанесли 8 января, сразу после прекращения режима тишины. Тогда за день на Краснолиманском направлении, по подсчетам Минобороны России, погибли более 50 военных. Большие потери Украины подтвердил журналистам высокопоставленный чиновник в Пентагоне. Он назвал бои в зоне спецоперации очень напряженными.