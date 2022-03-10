ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в ДНР

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный в ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram. Пострадали дома по улице Привокзальной.

Кроме того, в результате обстрела ВФУ оказалось повреждено восемь метров железнодорожного полотна на участке Донецк — Рутченково. Движение перекрыто. Ремонтно-восстановительные работы планируют начать 11 марта.

Также, по данным СЦКК ДНР на 10 марта, в обстрелах со стороны ВФУ повреждены здания в Донецке (по трем адресам), населенных пунктах Александровка и Яковлевка (по одному разрушенному дому).

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике националисты при отступлении пристегивают цепями сослуживцев, чтобы те не сложили оружие и не перешли на сторону сил ДНР. В Новотроицком боевик был пристегнут к столбу металлической цепью.

Военнослужащие республики продолжают освобождать Мариуполь от украинских националистов. Подразделения ВС России и ДНР развивают наступление вдоль административной границы с Запорожской областью, «отсекая пути отхода националистических подразделений. Добровольно сложили оружие 10 военнослужащих ВСУ. Их жизням ничто не угрожает.