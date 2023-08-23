Армия 23 августа 2023, 08:04 ВСУ обстреляли село Лавы в Белгородской области Гладков: украинский БПЛА сбросил две гранаты на село Лавы в Белгородской области РИА «Новости»

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Село Лавы Валуйского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория. В результате происшествия никто не пострадал, но удар повредил здание.

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«Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы», — указал чиновник.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района Белгородской области. В результате в одном из зданий были выбиты окна. Повреждения получили линия газоснабжения и фасад одного из домов.

В понедельник в Белгородской области российские системы ПВО сбили два беспилотника. В результате осколками БПЛА повредило три дома и два автомобиля. Гладков заявил, что пострадавших не было.