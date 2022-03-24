ВСУ нанесли удар по железнодорожной станции Еленовка в ДНР
Штаб ТерО ДНР: ВФУ обстреляли станцию Еленовка
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли по железнодорожной станции Еленовка в Донецкой народной республике. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков по станции Еленовка повреждения получил диспетчерский пост. Также был поврежден тепловоз ЧМЭ3», — сказано в сообщении организации в Telegram.
В штабе напомнили жителям, что не надо выходить из дома без лишней необходимости, во время обстрела не надо покидать убежище.
Ранее в штабе рассказали, что, по последним данным, силы ДНР освободили 102 населенных пункта на территории республики. В частности, Урожайное, Сладкое и Золотую Ниву. Бои за Мариуполь, Новобахмутовку, Новомихайловку, Марьинку продолжаются.