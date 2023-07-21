Армия 21 июля 2023, 09:47 ВСУ начали минировать окрестности Купянска Подполковник Марочко: ВСУ минируют окрестности Купянска немецкими снарядами pxhere.com

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Украинские подразделения начали дистанционно минировать окрестности подконтрольного им Купянска снарядами АТ2. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для замедления продвижения наших войск украинские боевики произвели дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Купянск, в том числе там, где еще проживают мирные граждане», — рассказал подполковник в отставке.

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По словам Марочко, ВСУ используют противопехотные и противотанковые немецкие мины АТ2 с ракетными системами залпового огня.

Украина начала применять кассетные боеприпасы США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, солдаты ВСУ используют снаряды «достаточно эффективно и соответствующим образом».

Президент США Джо Байден 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Он указал, что признает увеличение риска для мирного населения.