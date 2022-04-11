ВСУ на новых танках сдались без боя в Харьковской области

Украинские солдаты сдались без боя, когда российские военные освобождали населенный пункт Топольское Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира танковой роты, после выполнения задач по продвижению российских войск противник уже находился в зоне видимости, но не стал оказывать сопротивления.

«Увидев нас, они подняли на танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — рассказал военный.

Накануне ВС РФ высокоточными ракетами морского базирования уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр». Кроме того, ведомство сообщило о подготовке ВСУ новой провокации в селе Раговка. В селе Белогоровка неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Народной милиции ЛНР.