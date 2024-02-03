Армия 03 февраля 2024, 14:26 Вступившему в «Ахмат» бойцу отказали в выплате за участие в СВО 74.ru: в Челябинске бойцу из чеченского батальона отказали в выплате за СВО РИА «Новости»

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Вступившему в чеченский батальон «Ахмат» уроженцу Челябинска отказали в региональной выплате за участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил портал 74.ru.

Мужчина объяснил, что провел на линии соприкосновения около трех месяцев в должности полевого медика. После этого он обратился за региональной выплатой в 225 тысяч рублей, но ему отказали.

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«У меня была категория годности В, поэтому в военном комиссариате в Челябинске добровольцем меня не взяли. Обратился в „Ахмат“, там взяли. Вопросов по зарплате нет, получали ежемесячно сумму, которую приравняли ко всем военнослужащим», — сказал боец.

Военнослужащий признался, что выплата не так важна для него, однако он хотел направить деньги на нужды подразделения, в котором служил.

В региональном министерстве социальных отношений ответили, что боец проходил службу через пункт отбора во Владикавказе, а не Челябинске. По этой причине он не имеет оснований для получения выплаты от региона.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны отчет о выплатах семьям погибших участников СВО.