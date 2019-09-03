Вспомогательный флот России получит 176 судов к 2027 году
Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу на селекторном совещании уточнил, что к 2027 году вспомогательный флот страны получит 176 судов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам министра, на сегодняшний день вспомогательный флот насчитывает свыше 450 судов. При этом около 80% построены в ХХ веке. Среди них есть суда, которые не имеют перспектив использования.
«В настоящее время у вспомогательного флота 152 современных судна, исправность которых доведена до 85%», — заверил Шойгу.
Он добавил, что ведомство решает эту задачу, и в течение следующих восьми лет в состав вспомогательного флота войдут еще 176 судов.