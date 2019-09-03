Вспомогательный флот России получит 176 судов к 2027 году

По словам министра, на сегодняшний день вспомогательный флот насчитывает свыше 450 судов. При этом около 80% построены в ХХ веке. Среди них есть суда, которые не имеют перспектив использования.

«В настоящее время у вспомогательного флота 152 современных судна, исправность которых доведена до 85%», — заверил Шойгу.

Он добавил, что ведомство решает эту задачу, и в течение следующих восьми лет в состав вспомогательного флота войдут еще 176 судов.