19 февраля 2024, 09:37
Всего один МиГ-31 заставлял объявлять на Украине воздушную тревогу — Матвийчук
Военный эксперт Матвийчук: российские МиГ-31 с ракетами «Кинжал» пугали ВСУ
Российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 стали проблемой для Вооруженных сил Украины из-за способности нести ракеты «Кинжал» и неуязвимости перед системами ПВО. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил об этом News.ru.
«Предположу, что воздушную тревогу по всей Украине ВСУ поднимают даже из-за одного МиГ-31. Его они ненавидят больше всего. Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету „Кинжал“, поэтому держит в страхе всю Украину», — сказал он.
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Анатолий Матвийчук объяснил, что, кроме вооружения, у МиГ-31 есть еще одно важное преимущество. Истребитель способен развить скорость до 2800 километров в час. По его словам, украинские системы ПВО не могли отследить настолько быстрые самолеты и прицелиться.
МиГ-31 задействовали в патрулировании Черного моря и реагировании на самолеты других стран над Баренцевым морем. Этот истребитель способен отразить угрозу любого уровня. Обозреватель Military Watch Magazine назвал его самым эффективным средством российской авиации.
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